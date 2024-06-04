На западе Украины выявили вспышку гепатита Санврач Савчук: в Ивано-Франковской области Украины выявлена вспышка гепатита А

Фото: SDNY/Global Look Press

Джеффри Эпштейн, Гислен Максвелл

В одном из районов Ивано-Франковской области на западе Украины обнаружена вспышка гепатита А, сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) главный санитарный врач области Руслан Савчук. По его словам, выявлено 65 случаев заболевания, 37 из них — у детей.

На сегодня в Солотвинской общине (административная единица) вирусным гепатитом А заболели 65 жителей, — написал Савчук.

Он уточнил, что лечение в госпитале проходят 17 граждан, в том числе девять несовершеннолетних. Санврач добавил, что рост заболеваемости гепатитом А в области наблюдается с начала 2024 года.

Ранее стало известно, что украинские врачи требуют от мужчин призывного возраста справки из военкомата перед госпитализацией, сообщали СМИ со ссылкой на заявления жителей ряда регионов республики. В частности, такие сообщения поступали от жителей Харькова и Ивано-Франковска. В случае отсутствия справки от военкомата мужчинам могут отказать в лечении.

Источники утверждают, что справки из территориального центра комплектования и социальной поддержки (украинский аналог военкоматов) все чаще появляются в списках документов для госпитализации. По словам сотрудницы одного из харьковских центров по оказанию административных услуг, соответствующие требования начали поступать несколько месяцев назад.