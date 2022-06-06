На западе Украины создали спецлагерь для военнопленных Малюська: на западе Украины создан лагерь для военнопленных, обмен которых маловероятен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На западе Украины создали специальный лагерь для военнопленных, обмен которых маловероятен, заявил министр юстиции страны Денис Малюська в эфире телеканала «Рада». По его словам, те, кого планируют обменять, содержатся в других местах.

Что касается военнопленных, которых только захватили или которые планируются к обмену, они разбросаны по нашим учреждениям почти по всей территории Украины, — сообщил Малюська.

Ранее Министерство иностранных дел Украины вырaзило готовность после полного окончания боев освободить российских вoеннопленных. При этом Киев оставляет за собой право привлекать их к oтветственности.

Россия и Украина ранее обменялись телами погибших военных. Военный корреспондент Ирина Куксенкова сообщила, что обмен произошел на линии соприкосновения в Запорожской области. Поменяли 160 на 160.

Глава комитета по уголовному и административному законодательству Нарсовета ДНР Елена Шишкина ранее подчеркнула, что иностранные наемники, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины и попавшие в плен, обмену не подлежат и будут осуждены как террористы.