На западе Украины повреждена контактная сеть железных дорог Украинский железнодорожный оператор сообщил о повреждении контактной сети на западе страны

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Украинский оператор железнодорожных перевозок «Укрзализныця» («Укржелдорога») сообщил в своем Telegram-канале о повреждении контактной сети на Западной Украине. При этом железнодорожные вокзалы Украины работают в штатном режиме, находившихся там пассажиров перевели в укрытия.

«Укрзализныця» предупреждает о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети, — сказано в сообщении.

Отмечается, что составы на маршруты выводят тепловозы. Есть информация о повреждениях железнодорожной инфраструктуры в Киеве, Днепре, Хмельницком, Кривом Роге, Житомире, Львове, Харькове и других городах.

Кроме того, известно, что взрывной волной повреждены окна здания центрального вокзала в Киеве, однако вокзал работает. Высадка и посадка на поезда производится через западный и восточный подземные переходы, которые одновременно выполняют роль укрытия.

Утром 10 октября СМИ сообщили о многочисленных взрывах в Киеве, информацию подтвердил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко утверждает, что одна из ракет приземлилась в районе памятника Михаилу Грушевскому на Владимирской улице в центре Киева. Недалеко от места обстрела находится офис президента Украины Владимира Зеленского. Остановлено метро, подземные станции работают как укрытия.

Также стало известно, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, в этих местах фиксируются пожары. По данным украинских СМИ, взрывная волна выбивает окна в общественном транспорте. Также взрывы слышны во Львове, в Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины, во многих населенных пунктах на Западе страны отключено электричество.