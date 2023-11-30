На Украине объявили воздушную тревогу В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сирены звучат в Сумской и Харьковской областях. Согласно данным, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал в 18.18 мск.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, в среднем она продлилась от получаса до часа.

Утром 26 ноября воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Херсонской области из-за взрывов. Позже в Херсоне, по данным украинских СМИ, произошел еще один мощный взрыв, однако официального подтверждения этому не было.

Ранее украинцы сообщили в соцсетях о взрывах в центральных районах Киева и со стороны аэропорта Жуляны. После взрывов в нескольких районах города пропало электричество. Без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центре украинской столицы. Мэр города Виталий Кличко также заявил о работе ПВО. По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, на Украине сообщали о массированной атаке российских дронов «Герань».