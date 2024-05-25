На Западе указали на слабое место НАТО Bloomberg: уязвимым местом НАТО и Финляндии стали Аландские острова

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Одним из наиболее уязвимых мест НАТО стали Аланские острова, которые находятся в составе Финляндии, считает бывший генерал-майор финских ВС Пекк Товери. По его словам, контроль над данной зоной позволит перекрыть сообщение по морю с Ботническим и Финским заливами, пишет Bloomberg.

Если у вас будет контроль над всеми Аландскими островами, вы сможете перекрыть морское сообщение как с Ботническим, так и с Финским заливом. Тогда мы (НАТО. — NEWS.ru) в полной заднице, — заявил он.

Товери считает, что исправить эту брешь позволит закрытие консульства России на островах. Кроме того, он предложил разрешить финским войскам проводить учения в данном районе. Объясняя свой призыв, генерал-майор привел в пример остров Готланд — с него Швеция сняла демилитаризованный статус на фоне воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. В заключение он добавил, что Аландские острова играют куда более важную роль для обороны Финляндии и Североатлантического альянса, чем Готланд для Швеции.

Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов заявил, что НАТО формирует сеть киберлабораторий у границ России. По его словам, инструкторы Блока принимают активное участие в кибератаках на РФ, а также в обучении хакеров.