На Западе указали на новую опасность для ВСУ Журналист Боуз: применение разрушительных ФАБ-3000 — плохая новость для ВСУ

Фото: МО РФ

Плохой новостью для ВСУ назвал ирландский журналист Чей Боуз возможное применение российскими военными планирующей авиабомбы ФАБ-3000 в зоне СВО. В социальной сети X он сообщил, что этот боеприпас разом стирает в пыль три здания

Огромная, убийственная разрушительная сила трех тонн взрывчатки полностью стирает в пыль три здания. Это очень плохая новость для украинских войск, — указал Боуз.

Ранее сообщалось, что в России опыты с бомбами, оснащенными УМПК, проводились и до начала СВО, но весной 2023 года производство модулей для ФАБ-500 и ФАБ-1500 началось массово. А в текущем году было решено возобновить производство и ФАБ-3000, которые также будут оснащаться УМПК. Стоит отметить, что данный боеприпас применяется исключительно против хорошо защищенных целей, то есть будет использоваться против так называемых опорников и прочих долговременных оборонительных сооружений. Как существующих, так и строящихся.

Военный эксперт Виктор Литовкин позже рассказал, что к авиационным бомбам ФАБ-3000 можно приделать унифицированный модуль планирования и коррекции. По его словам, именно с этим связано их массовое производство.

До тогого майор ВСУ в отставке Игорь Лапин заявил, что российская армия имеет тотальное превосходство в воздухе и эффективно уничтожает позиции украинских военных с помощью авиабомб, беспилотников и истребителей. Он отметил, что ВС РФ доступны различные средства для атаки, включая FPV-дроны и самолеты, которые могут уничтожить все на своем пути.