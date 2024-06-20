На Западе сделали неутешительные выводы после визита Путина во Вьетнам Журналист Боуз: Путин подтвердил приверженность России старым союзам

Фото: Kremlin.ru/Владимир Смирнов, ТАСС

Визитом во Вьетнам президент России Владимир Путин подтвердил приверженность старым союзам, пишет в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. Пока Москва укрепляет дружбу со своими союзниками, Запад их теряет, считает он.

Владимир Путин и президент Вьетнама только что договорились об углублении стратегического партнерства и подписали более десяти документов, расширяющих сотрудничество. Россия вновь подтверждает приверженность своим старым друзьям и союзам, в то время как Запад отдаляет себя от Глобального Юга, — уверен Боуз.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец предположил, что в рамках военного сотрудничества Вьетнам может приобрести у России дизельные подлодки, запчасти и несколько самолетов. Но, по мнению эксперта, эти покупки будут мизерными, так как Ханой боится испортить отношения с Вашингтоном. Вьетнам тем временем поставляет России сельскохозяйственную продукцию, в том числе сельхозмашины, говорит он.

Боязнь же США со стороны Ханоя, считает он, является главным тормозом развития российско-вьетнамских отношений. Эксперт подчеркнул, что Вьетнам опасается санкций со стороны Вашингтона. В связи с этим, уверен он, Ханой не станет закупать российское вооружение в прежних объемах.