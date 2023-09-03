На Западе развеяли «надуманные» планы по вступлению Украины в НАТО Норвежский эксперт Хага счел планы по вступлению Украины в НАТО надуманными

Фото: nato.int

Владимир Зеленский

Исследователь Ларс Педер Хага из Школы ВВС Норвегии заявил, что планы по вступлению Украины в НАТО являются надуманными. В беседе с NRK он подчеркнул, что присоединение Киева к Альянсу взамен на территории, взятые Россией под контроль, не имеет оснований на реализацию сейчас и в обозримом будущем.

Это звучит как очень надуманное решение сейчас и в обозримом будущем, — считает Хага.

Вместе с тем эксперт не исключил, что конфликт может закончиться соглашением о прекращении огня, в соответствии с которым России останутся взятые ею под контроль территории.

Кроме того, Хага указал на то, что решение о присоединении Украины к Альянсу требует как соглашения между Киевом и Москвой, так и единогласного соглашения 30 стран — членов НАТО. Исследователь напомнил, что вступление Швеции в Североатлантический блок заняло много времени и было трудным.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил о позиции Будапешта относительно членства Украины в НАТО. По его словам, правительство Венгрии считает, что западным странам необходимо не принимать Киев в Альянс и предоставить гарантии безопасности России. Также Гуйяш подтвердил мнение Будапешта о том, что в переговорах по урегулированию конфликта помимо Киева и Москвы должен участвовать Вашингтон.