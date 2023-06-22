На Западе разочаровались контрнаступлением ВСУ CNN: контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада ни на одном фронте

Фото: МО Украины

Контрнаступление украинских войск получилось не таким успешным, как того ожидали союзники Киева, передает телеканал CNN со ссылкой на представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона. По их словам, украинские военные оказались довольно уязвимы перед минными полями.

(Контрнаступлениe) не оправдывает ожиданий ни на одном фронте, — говорится в сообщении.

Российские войска, по сообщению источников, демонстрируют высокую эффективность в обороне.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ сорвали две попытки атак ВСУ, которые те предприняли в районе Левадного и Пятихаток на Запорожском направлении. Были уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы. В результате отражения атаки на населенный пункт Пятихатки российские силы уничтожили более десяти танков, бронеавтомобили и живую силу украинских войск.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что украинские военные попытались пойти в наступление в районе поселка Новодонецкое на Южно-Донецком направлении в зоне СВО. По его словам, в результате ответного огня со стороны российских сил ВСУ потеряли более половины личного состава, все попытки наступления были подавлены.