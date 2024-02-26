На Западе рассказали о состоянии Зеленского после двух лет конфликта Guardian: на последних совещаниях Зеленский выглядел опустошенным

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

В последнее время президент Украины Владимир Зеленский стал выглядеть измотанным и опустошенным, сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на осведомленные источники. Также отмечается, что текущий год может оказаться сложным для украинского лидера с точки зрения удержания власти.

Несколько источников сообщили, что после двух лет руководства воюющей страной президент на последних совещаниях выглядит опустошенным, — говорится в материале.

Там отмечается, что украинцы устали от продолжающегося конфликта с Россией, а международная поддержка раскалывается и приводит к заметной нехватке боеприпасов для вооруженных сил страны. Кроме того, по утверждению авторов материала, Зеленский больше не считается неприкасаемым и в государство возвращается политическая конкуренция.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев решил предложить Москве документ, который станет итогом предстоящего саммита по «формуле мира». По его словам, для Украины важно, чтобы инициатива исходила именно от нее. В свою очередь глава администрации президента Украины Андрей Ермак уточнил, что Россию могут пригласить на очередную встречу глав государств. По итогам саммита в Швейцарии по украинской «формуле мира» на его базе будет подготовлен «План ответственных стран мира».

В этой связи научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник предположил, что руководство Украины не стало бы говорить о приглашении России на мирный саммит без согласия партнеров в НАТО. По его мнению, заявления Зеленского и Ермака говорят о «прощупывании почвы» относительно возможных переговоров.