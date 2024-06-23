На Западе рассказали, когда появится новое оружие против БПЛА Глава Thales UK: лазерное оружие против БПЛА появится в 2025 году

Фото: МО Украины

Оружие против беспилотников, способное нарушать работу их электроники, может быть представлено в 2025 году, заявил глава Thales UK Алекс Крессвел. По данным Financial Times, новое вооружение может стать наиболее дешевой альтернативой современным комплексам противоракетной обороны.

Могла бы система, которую мы продемонстрировали, быть доступна для использования уже в следующем году? Да, конечно, могла бы, — сказал он.

Речь идет о лазерном высокочастотном оружии RFDEW, которое сейчас тестируется британскими специалистами. По словам Крессвела, данное оружие будет скоро готово. Издание отмечает, что на начальных этапах дальность действия оружия будет составлять один километр, а в основу принципа его действия будет входить создание радиочастотных волн или импульсов. В завершение глава Thales UK подчеркнул, что до того, как это оружие будет доработано и передано, потребуется около года.

Ранее стало известно об испытании FPV-танка российскими военными в зоне проведения СВО. Он создан на базе Т-72АМТ, завоеванного в качестве трофея в боях с украинской армией. Отмечается, что управлением бронемашины занимались два оператора: один был ответственен за передвижение танка, а второй — управление башней.