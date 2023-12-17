На Западе признали успехи армии России в зоне СВО FT: западные военные аналитики признают успехи армии России в зоне СВО

Фото: МО РФ

Западные аналитики стали признавать, что инициатива в украинском конфликте перешла в руки России, сообщил обозреватель Financial Times Тони Барбер. По его мнению, после провала контрнаступления ВСУ помощь США «запуталась во внутренней политике», а европейцы пытаются создать единый фронт.

В последние месяцы среди американских и европейских военных аналитиков распространилось мнение, что Путин одерживает верх на Украине, — написал он.

Барбер отмечает, что Киев сейчас столкнулся с серьезным сокращением помощи от Запада. Так, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности для помощи Киеву закончатся. При этом Венгрия блокирует согласование бюджетной помощи Украине на €50 млрд.

Ранее обозреватель Шон Белл указал на то, что выступление президента России Владимира Путина на большой ежегодной пресс-конференции и его внешний вид говорят об успехе российской армии в зоне специальной военной операции. При этом он признал, что западные лидеры после неудачного контрнаступления ВСУ поставили под сомнение возможность Украины добиться успеха.