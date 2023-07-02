На Западе рассказали, что скрывают США за поддержкой Украины GT: за поддержкой Украины США скрывают рост военного присутствия в Европе

Фото: Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press

Британский журналист Марк Блэклок в статье для Global Times заявил, что США прикрылись поддержкой Украины, чтобы увеличить свое военное присутствие в Европе. По его мнению, континенту это грозит опасным конфликтом.

Под прикрытием поддержки Украины Америка расширяет и укрепляет свое военное присутствие в Европе таким образом, что это еще больше грозит приблизить часы Судного дня к полуночи. Это может привести к ускоряющемуся водовороту действий и ответной реакции, пока не останется выхода, кроме как продолжать конфликт, — подчеркивается в публикации.

Блэклок считает, что НАТО «замкнулась в порочном кругу», вырваться из которого невозможно. Именно поэтому Альянсу не интересны разговоры о мире на Украине, своими действиями он только усугубляет конфликт.

Ранее бывшая конгрессвумен Тулси Габбард заявила, что политика администрации президента США Джо Байдена приблизила мир к ядерной войне. Таким может быть результат противостояния с Россией, государством с самым большим ядерным потенциалом в мире, которое сейчас ведется за счет Украины, сказала она. По ее мнению, Байден и его администрация в своих выступлениях говорят о ядерной войне так, будто речь идет о каком-то локальном конфликте.