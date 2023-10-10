На Западе раскрыли судьбу инструкторов НАТО в ВСУ Полковник Макгрегор: Россия уничтожила британских инструкторов в зоне СВО

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Российские силы ликвидировали инструкторов из Великобритании и НАТО, обучавших украинскую армию в зоне специальной военной операции, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official. По его словам, речь идет о военных, занимавших позиции в 48 километрах от линии фронта.

Русские узнают обо всем, что будет сказано и сделано на Украине. Это означает, что они могут обнаружить любую цель и нанести по ней удар. <...> Так произошло недавно с британскими и натовскими советниками в 30 милях от фронта. Несколько сотен солдат ВСУ вместе с западными инструкторами были уничтожены артиллерийским ударом, — сказал Макгрегор.

Он считает, что сейчас невозможно пересечь границу Украины и остаться незамеченным российской разведкой. Вместе с тем, как уточнил Макгрегор, Киеву не удастся обрушить такую систему наблюдения, поскольку она сложная и многоуровневая.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил России взяли в плен пять украинских солдат, проходивших обучение на территории Великобритании. По данным Минобороны РФ, солдаты ВСУ находились в опорном пункте в районе Артемовска. Их взяли в плен в ходе штурма, проводившегося ивановскими десантниками из подразделения «Шторм».