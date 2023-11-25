На Западе раскрыли последствия недостатка боеприпасов для Киева Telegraph: Украина не сможет сдерживать наступление России без снарядов

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины не могут остановить наступление российских войск из-за недостатка артиллерийских снарядов калибра 155-мм, которые западные страны обещали поставить Киеву, сообщил Telegraph. Отмечается, что эта проблема может обернуться катастрофой для ВСУ уже в ближайшее время.

Без снарядов Украина не сможет ни сдерживать наступления российских военных, ни сама наступать в будущем, — говорится в материале британского издания.

Журналисты отметили неспособность стран Запада выполнить обязательства по поставкам боеприпасов из-за их медленного производства. Кроме того, некоторые резервы предполагается перенаправить в другие регионы, в том числе в Израиль, в связи с конфликтом с ХАМАС.

Ранее сообщалось, что около 20 тысяч мужчин, призванных на военную службу по мобилизации на Украине, сбежали в другие страны. Случаи незаконного пересечения границы фиксировались Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией в период с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года.

Еще 21 тысяча украинских граждан была задержана при попытке покинуть страну. Член парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил, что в правительстве понимают, что это широко распространенное явление.