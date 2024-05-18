На Западе признали потерю Работино для ВСУ Журналисты Bild признали, что Работино отошло под контроль ВС России

Фото: МО РФ

Журналисты немецкой газеты Bild признали, что ВС России взяли под контроль Работино Запорожской области. Авторы отметили, что данный населенный пункт был единственным, который ВСУ смогли захватить в ходе прошлогоднего контрнаступления.

Российские войска полностью освободили Работино Запорожской области, — написал немецкий журналист Юлиан Репке.

Американская газета The Washington Post ранее обратила внимание, что российской армии в ходе недавних событий в зоне специальной военной операции удалось взять под свой контроль больше территорий, чем Вооруженным силам Украины во время контрнаступления в 2023 году. Издание сослалось на заявления и выводы американских экспертов, которые не связаны с властями США.

15 мая Министерство обороны РФ сообщило, что группировка «Днепр» ВС России полностью взяла под контроль населенный пункт Работино. По информации ведомства, противник потерял два автомобиля и гаубицу М777 американского производства.

Также Вооруженные силы России взяли под контроль более 200 квадратных километров в Харьковской области, сообщил глава региона Виталий Ганчев. Речь идет в том числе о территориях на севере региона. Он отметил, что сейчас российская армия сосредоточена на зачистке Волчанска.