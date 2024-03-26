На Западе признали, что США и ЕС поддерживают Украину ради своих интересов Захарова: Боррель стал первым на Западе, кто рассказал о причинах помощи Украине

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Запад не может позволить победить России, потому что тогда интересы США и Европы пострадают, стали первыми откровенным высказыванием представителей западных стран о сути происходящего сейчас, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что США пытаются сохранить свою гегемонию, а ЕС им в этом помогает.

Впервые так откровенно представитель западных режимов рассказал о сути происходящего. Дело не в «любви к украинцам», которых западники уже практически уничтожили. А в желании США сохранить свою гегемонию, поддерживать затухающую роль в мировых делах, — написала она.

Как уточнила Захарова, до этого Боррель заявил, что вопрос поддержки Украины заключается не в щедрости или любви к украинцам. По его словам, дело в том, что это в интересах Европы и США, выступающих в качестве глобального игрока.

Ранее страны Евросоюза практически согласовали выделение €5 млрд на военную помощь Украине, для достижения соглашения необходимо официальное одобрение. Издание Financial Times уточнило, что речь идет о программе, направленной на возмещение затрат на поставки вооружений украинской стороне в рамках внебюджетного Европейского фонда мира.