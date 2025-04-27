На Западе пришли в ярость из-за заявления Бориса Джонсона о Путине Боуз раскритиковал Джонсона после призыва к Трампу надавить на Путина ради мира

Фото: Roberto Casimiro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону пора признать, что именно он помешал достижению мира на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X. Так он отреагировал на призыв экс-премьера к президенту США Дональду Трампу оставить в покое Киев и «надавить» на российского лидера Владимира Путина.

Пришло время признать, что вы помешали миру на Украине. Вы просто отвратительный мошенник, — написал Боуз.

Ранее Джонсон в статье для Daily Mail посоветовал Трампу перестать давить на Украину. Он призвал американского лидера направить усилия на Путина.

В ноябре 2023 года возглавлявший делегацию Украины на переговорах в Стамбуле глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что в 2022 году переговорщики достигли контуров соглашения, согласно которым Украина согласилась бы принять статус «постоянного нейтралитета» и отказаться от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от России и других стран. Но мирный процесс сорвался, поскольку Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и «просто воевать».

До этого Джонсон заявил, что Европа должна сохранить альянс западных стран и показать тем самым, что не является «нахлебником» Соединенных Штатов. Политик отметил, что упреки со стороны США в недостаточных тратах на оборону вызывают раздражение на фоне того, в насколько плачевном состоянии находится американская система социальной защиты.