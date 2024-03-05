На Западе придумали, как Зеленский сможет вступить в переговоры с РФ Foreign Affairs: Зеленский может смягчить указ о запрете переговоров с Россией

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский может смягчить указ о запрете переговорных процессов с Россией в рамках подготовки правовой базы для их проведения, пишет Foreign Affairs. Колумнисты журнала Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро предложили Киеву такой вариант, поскольку считают, что конфликт рано или поздно закончится дипломатическим путем.

Киев мог бы уточнить, что указ [о запрете переговоров] распространяется только на президента России [Владимира Путина], а не на других представителей российского правительства, — написали Чарап и Шапиро.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября 2022 года о невозможности проведения переговоров с Путиным. При этом он подчеркнул, что если власть в РФ сменится, то он готов вести диалог с государством.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин отметил, что диалог сторон зависит от хода спецоперации. По его словам, если Россия достигнет значимых результатов, то у Украины просто не будет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров.

1 марта газета The Wall Street Journal опубликовала подробности проекта соглашения Москвы и Киева, составленные в 2022 году. Так, в проекте допускалось членство Украины в Евросоюзе, но категорически исключалось присоединение страны к НАТО. Кроме того, в документе подчеркивалось, что принадлежность Крыма остается неизменной. Согласно проекту, Москва также настаивала на том, чтобы русский язык на Украине использовался наравне с государственным, однако Киев отверг это требование.