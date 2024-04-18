На Западе предрекли скорое обрушение фронта ВСУ BI: на фронте сложились благоприятные условия для прорыва российских войск

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России в скором времени смогут полностью обрушить фронт ВСУ, для это сложились самые благоприятные условия, заявил изданию Business Insider аналитик корпорации RAND Брайден Сперлинг. По его словам, сейчас для Киева складывается все более отчаянная ситуация, поскольку армия России значительно превосходит ВСУ по огневой мощи. Аналитик также указал на острый дефицит на Украине систем ПВО и на медлительность союзников Киева по оказанию помощи.

Я бы сказал, что сейчас сложились наиболее благоприятные условия для российского прорыва с самого начала конфликта, — сказал он.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина стала заложником внутриполитической борьбы в США, где республиканцы задерживают военные поставки Киеву. По его мнению, ситуация может стать хуже, а проблему могут решить только выборы американского президента, но до них еще далеко.

Британский аналитик Александр Меркурис ранее заявил, что несколько военных подразделений ВСУ отказываются исполнять приказы главнокомандующего украинской армией Александра Сырского. Он оценил сложившуюся ситуацию в Вооруженных силах Украины как кризис и допустил, что в скором времени эти бригады будут расформированы.