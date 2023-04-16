На Западе предрекли провал контрнаступления ВСУ FT: ВСУ провалит контрнаступление из-за отсутствия опыта и поддержки с воздуха

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер» возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска

Контрнаступление украинской армии провалится из-за отсутствия у нее необходимого опыта крупномасштабных операций и недостатка живой силы, пишет Financial Times со ссылкой на военных аналитиков. Кроме того, по их мнению, ВСУ не обойтись без западных истребителей.

Боевые действия обещают быть тяжелыми для Украины, поскольку для выполнения их армии не хватает опыта и поддержки с воздуха, — говорится в публикации.

Эксперты пояснили, что если ВСУ не получат от западных партнеров боевые самолеты, российская авиация «раздавит украинские спецмашины». Они также указали на то, что украинская армия значительно уступает по численности ВС России.

Ранее российский полковник запаса Роман Насонов заявил, что Украина откладывает начало контрнаступления из-за дефицита военной техники и бойцов, обученных воевать. В числе других проблем ВСУ он назвал неготовность личного состава к наступлению в морально-политическом плане, а также отсутствие слаженности между подразделениями украинской армии.

Западные СМИ ранее уже отмечали, что европейские союзники Украины сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ. В ряде стран считают, что украинским войскам удастся продвинуться вперед не более чем на 30 километров.