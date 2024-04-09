На Западе предложили разделить армии Украины и РФ для «заморозки» конфликта Офицер ВСУ Алымов: Запад хочет разделить ВС РФ и ВСУ для «заморозки» конфликта

Фото: МО Украины

На Западе обсуждают возможность отправить инструкторов в составе контингента, который разделит армии России и Украины (Вооруженные силы республики — ВСУ) для «заморозки» конфликта, сообщил офицер ВСУ Сергей Алымов. По его словам, военнослужащие из-за границы уже выразили готовность взяться за эту миссию, передает «Страна» в Telegram.

Делать они это не бесплатно. Как рассказали Алымову украинские военные, проходящие подготовку в других странах, гонорар за такую работу — десять тысяч евро в месяц.

Ранее в Харькове под удар ВС РФ попало танковое училище Вооруженных сил Украины, куда незадолго до этого прибыли иностранные танки и зарубежные инструкторы. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что два попадания также были в Слободском районе Харькова в микрорайоне Новые дома. По предварительным данным, удар нанесен по подстанции и «в городе пропал свет», добавил он.

До этого военный аналитик Борис Рожин заявил, что российские военные уничтожают немецкие танки Leopard в зоне СВО в таких количествах, что их уже перестают подсчитывать, они «идут фоном». В своем Telegram-канале он опубликовал подорванный на мине Leopard 2A5 шведской модификации. Бронемашина была уничтожена на Запорожском направлении.