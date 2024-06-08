На Западе подтвердили намерение передать Украине доходы от активов РФ США и Франция высказали решимость передать Украине доходы от активов РФ

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Эммануэль Макрон и Джо Байден

Франция и США намерены добиваться передачи Украине доходов от замороженных в западных странах российских активов, говорится в совместной дорожной карте, опубликованной Белым домом. Документ был принят по итогам встречи президента Франции Эммануэля Макрона и президента США Джо Байдена в Елисейском дворце.

В публикации сказано, что главы двух стран продолжат поддерживать шаги по передаче Украине доходов от замороженных российских активов на уровне Евросоюза и группы «Большой семерки». В заявлении президентов говорится, что процесс будет происходить в соответствии с международным правом, национальными юридическими системами и процессом принятия решений.

В документе подчеркивается, что Макрон и Байден обсудили варианты того, как сделать больше для поддержки Украины. Они подчеркнули, что «на карту поставлена ​​евроатлантическая безопасность в целом». Франция и США являются сопредседателями коалиции в Контактной группе по обороне Украины и намерены предпринять новые шаги для оказания необходимой поддержки Киеву на текущем этапе и в долгосрочной перспективе.

Страны Европейского союза практически договорились использовать примерно 90% доходов от заблокированных российских активов на укрепление обороны Украины, заявил ранее канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, речь идет о нескольких миллиардах ежегодно.