На Западе описали перспективы ВСУ в Волчанске Британский эксперт Меркурис: ВСУ оказались в ловушке в Волчанске

Фото: МО Украины

Бойцы ВСУ в Волчанске оказались отрезаны от основных подразделений армии, заявил в своем YouTube-канале британский эксперт Александр Меркурис. Аналитик выразил мнение, что украинские военные оказались в западне.

На самом деле украинские войска, которые все еще находятся на этих позициях к северу от реки Волчьей, отрезаны. Они, по сути, в ловушке, — считает Меркурис.

Эксперт добавил, что на данном участке СВО проходят интенсивные бои, а украинские позиции регулярно подвергаются массированным обстрелам со стороны ВС РФ. По его словам, по этой причине ВСУ не успевают пополнять личный состав. Помимо этого, Меркурис выразил мнение, что воздушное доминирование России позволит в ближайшее время заполнить эту территорию дронами.

Ранее украинский военный корреспондент Богдан Мирошников заявил, что населенный пункт Клеещевка, расположенный в Донецкой Народной Республике на юге от Артемовска, стал «попившей кровь ямой» для Вооруженных сил Украины. По его словам, ВСУ не могли построить надежные фортификации в этом населенном пункте из-за постоянного давления бойцов армии России. Он также отметил, что некоторые его источники более недели не выходят на связь из-за тяжелых боев.

22 мая Минобороны сообщило, что Клещеевка перешла под контроль ВС РФ. На данном направлении работают подразделения Южной группировки.