На Западе оценили изобретательность военных России в зоне спецоперации Economist: российские военные с изобретательностью отражают наступление ВСУ

Фото: МО РФ

Российские военные успешно отражают контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), проявляя в зоне действия специальной военной операции изобретательность, пишет Economist. В публикации отмечается, что из-за успешных действий российских военных украинское наступление застопорилось.

В статье утверждается, что в ответ на продвижение противника российские бойцы устраивают стремительные контратаки, а не прячутся в траншеях и опорных пунктах.

Побывавший недавно на линии фронта эксперт по российским вооруженным силам Роб Ли отмечает, что русские не просто умело реализует свою военную доктрину, но и действуют весьма изобретательно, — подчеркнули в Economist.

Примером рациональных действий россиян в статье назвали установку одной противотанковой мины на другую, что позволяет повреждать инженерные машины разминирования противника.

Ранее газета The New York Times сообщила, что украинские войска начали главную фазу контрнаступления в зоне спецоперации. Командование ВСУ сообщило Пентагону о планах нанести основной удар к югу от города Орехов в Запорожской области. В настоящее время армия Украины стягивает в этот район силы, специально подготовленные для контрнаступления.