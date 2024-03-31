На Западе объяснили, как России удалось парализовать ВСУ Меркурис: удары РФ по энергообъектам лишили ВСУ мобильности

Фото: МО РФ/ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за ударов российской армии по энергообъектам теряют возможность перебрасывать войска, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на Youtube. Киев использует для транспортировки поезда на электрической тяге, напомнил он.

Русские, скорее всего, наносили удары по энергетической системе, чтобы создать препятствия для передвижения украинских войск. <...> Даже краткосрочные перебои в энергосистеме не позволяют ВСУ перебрасывать войска, — уточнил Меркурис.

Эксперт также указал на продуктивную работу ВС РФ по украинской системе противовоздушной обороны. Для этого российские военные используют гиперзвуковое оружие, подчеркнул он.

Мы видим признаки того, что теперь мы стабильно движемся по траектории, которая ведет к окончательной победе России, — констатировал Меркурис.

Ранее британский аналитик обратил внимание, что массированный удар России по украинским военным и энергоструктурным объектам утром 22 марта стал самым крупным и самым технически изощренным за все время спецоперации. По его мнению, ПВО ВСУ после него оказалась на грани коллапса. Обстрелы со стороны РФ были крайне сложно организованы в сравнении с теми, которые наблюдались в прошлом году, отметил Меркурис.