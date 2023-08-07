На Западе не нашли доказательств причастности России к перевороту в Нигере Pais: западная разведка не выявила причастности России к дестабилизации ситуации в Нигере

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Нигер

Западная разведка не выявила причастности России к деcтабилизации ситуации в Нигере, пишет испанская газета Pais со ссылкой на представителя разведки одной из европейских стран. Однако, по его cловам, были выявлены информационные кампании, которые совпали как с самим мятежом, так и с проведением в Санкт-Петербурге саммита Роcсия-Африка.

Сейчас западная разведка выясняет, не проводила ли Россия за несколько недель до переворота целенаправленных кампаний по дезинформации и дестабилизации. Пока доказательств найдено не было, — сообщает издание.

27 июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Гвардия главы государства заблокировала его резиденцию. После этого в стране был введен комендантский час и приостановлена работа всех госучреждений.

В связи с произошедшим Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план возможного военного вмешательства. Вместе с тем организация призывает к дипломатическому урегулированию конфликта. По словам представителей ЭКОВАС, у мятежников еще есть шанс «откатить все назад». Если лидеры переворота не согласятся, то организация нанесет удар, говорится в сообщении.