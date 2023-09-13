На Западе назвали виновного в отказе Зеленского от мирных переговоров Журналист Боуз: план Бориса Джонсона по Украине привел к сотням тысяч смертей

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уговорил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мирных переговоров, что привело к сотням тысяч смертей, заявил ирландский журналист RT Чей Боуз в соцсети Twitter (X). По его словам, тогда мир был «в пределах досягаемости».

Когда мир на Украине был в пределах досягаемости и не было необходимости в гибели сотен тысяч украинских мужчин, этот человек (Джонсон. — NEWS.ru) убедил Зеленского отказаться от мирного плана и «бороться дальше». Ни он, ни богатая элита, из которой он происходит, не умрут в окопах, которые он превратил в могилы, — написал журналист.

Недавно Боуз заявил, что западные эксперты ошибались в том, что Россия проиграет на Украине в военном или экономическом аспекте. По его мнению, сейчас в военных западных центрах «неохотно восхищаются» умению России эффективно адаптировать свою стратегию на поле боя.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины скоро подойдет к своему окончанию, заявил ранее военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. По его словам, этому поспособствуют изменения погоды, сильная оборона российской армии и потери ВСУ западной техники. Однако контрнаступление может иметь «некие особенности», если НАТО предпримет какие-либо действия, считает военный эксперт.