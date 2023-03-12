«Подвиньте Трампа»: На Западе назвали политика с самой ужасной стрижкой Politico: эстонский депутат Эплер стал политиком с самой ужасной прической

Фото: Bettina Strenske/imago stock&people/Global Look Press

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Эстонский депутат партии EKRE Рейн Эплер является обладателем самой ужасной стрижки на Западе, заявил обозреватель американского Politico Пол Дэллисон. По его мнению, прическа парламентария напоминает по стилю что-то среднее между образом бывшего американского президента Дональда Трампа, экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и британского политика Майкла Фабриканта.

Представьте, что кто-то косплеит Бориса Джонсона, никогда на самом деле не видевшего Бориса Джонсона, и вы приближаетесь к шоу ужасов, которое представляет собой прическа Фабриканта <...> Пожалуйста, поприветствуйте на сцене Райна Эплера, — говорится в материале.

Обозреватель выдвинул две шутливые версии, почему такая депутат выбрал такую прическу. Согласно первой, Эплер не смог определиться, какую стрижку хочет и попросил сделать все, от чего теперь выглядит «будто носит шлем, готовый к бою». Вторая же версия гласит, что парламентарию отомстил парикмахер противоположных с ним взглядов.