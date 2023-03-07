Представители Госдепартамента США и Еврокомиссии провели обсуждение с ведущими представителями алмазной отрасли способов лишения России доходов от продажи драгоценных камней, следует из сообщения, опубликованного на сайте американского МИД. Посол Джеймс О’Брайен совместно с заместителем гендиректора и главным специалистом по контролю за соблюдением правил торговли Денисом Редоннетом из Европейской комиссии обсудили с представителями рынка бриллиантов важность участия алмазной отрасли.