Представители Госдепартамента США и Еврокомиссии провели обсуждение с ведущими представителями алмазной отрасли способов лишения России доходов от продажи драгоценных камней, следует из сообщения, опубликованного на сайте американского МИД. Посол Джеймс О’Брайен совместно с заместителем гендиректора и главным специалистом по контролю за соблюдением правил торговли Денисом Редоннетом из Европейской комиссии обсудили с представителями рынка бриллиантов важность участия алмазной отрасли.
Как отмечалось в недавнем заявлении лидеров «Большой семерки». Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами, и дискуссия сосредоточилась на наиболее эффективных способах подорвать этот поток доходов, — говорится в сообщении.