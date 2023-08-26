На Западе напомнили об истории России Британский правозащитник: Россия дает отпор стремящимся ее уничтожить

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Россия с давних времен успешно противостояла тем, кто стремился ее уничтожить, заявил британский правозащитник Лео Мухаммед, сообщает РИА Новости. Он отметил, что сегодня ситуация не изменилась.

Русские вели войны с девятого века. И, по сути, они никогда не проигрывали. <...> На них постоянно нападали. Но русские всегда могли дать отпор тем, кто желал их уничтожить. Сегодня та же ситуация, — считает Мухаммед.

Правозащитник подчеркнул, что Россия является единственной сверхдержавой Европы, не принимавшей участия в «порабощении» чернокожих. По его мнению, в России людей Африки, в отличие от Запада, никогда не воспринимали как рабов.

Мухаммед добавил, что большинство людей в мире «впитывают» антироссийскую пропаганду по телевизору, и призвал не обращать внимания на западный нарратив.

В последние годы в ряде зарубежных стран наблюдается беспрецедентный уровень русофобии. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что физически и духовно здоровым людям страшно приезжать в страны Евросоюза из-за расплодившихся там извращений. По его словам, страны Запада стремятся заменить людей «биомеханоидами».