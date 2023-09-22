На Западе испугались обострения отношений Украины и Польши Bloomberg: Украина из-за зернового спора теряет Польшу как ключевого союзника

Фото: Shawn Thew/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина может из-за зернового спора потерять Польшу — своего ключевого сторонника в конфликте с Россией, заявила журналистка Наталья Дроздяк в статье для Bloomberg. Ранее Польша прекратила поставки оружия на Украину, и пригрозила расширить эмбарго на импорт продукции из соседней страны.

Украина рискует лишиться одного из своих ближайших союзников в войне <…>, поскольку спор между Киевом и Варшавой обостряется, — говорится в публикации.

Польша считается одним из ключевых поставщиков вооружения на Украину. Словакия передавала Киеву истребители МиГ-29, а Венгрия, хотя и не снабжает соседнюю республику оружием, помогала ей с лечением солдат ВСУ.

18 сентября Украина обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с исками против Польши, Словакии и Венгрии. Иски связаны с решением этих стран ввести запрет на ввоз с Украины зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что жалоба Украины в ВТО не произвела должного впечатления на Польшу и не заставит власти страны отказаться от зернового эмбарго. По его словам, Варшава считает занятую позицию верной и не планирует отступать.