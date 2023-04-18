На Западе готовятся к экстремальной тактике России на Украине Guardian: Запад готовится к реагированию Москвы на украинское контрнаступление

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ во время выполнения задач СВО

Западные лидеры готовятся к тому, что президент РФ Владимир Путин применит «любые инструменты, которые у него остались», в ответ на ожидаемое украинское контрнаступление, говорится в материале The Guardian. В частности, европейские политики ожидают в том числе ядерных угроз и кибератак и призывают «быть готовыми к экстремальной тактике».

Официальные лица готовы к ядерным угрозам и кибератакам в рамках российского ответа на прогнозируемое контрнаступление, — сказано в материале.

Ранее американский журнал Newsweek со ссылкой на секретные документы Пентагона сообщил, что США и союзники готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля.

15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил власти США за оказываемую поддержку и заявил, что украинские войска готовы пойти в контрнаступление в ближайшее время. Он назвал главной целью страны возвращение территорий в границах 1991 года.