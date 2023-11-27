На замглавы ВГА Харьковской области совершено покушение Глава ВГА Харьковской области Ганчев сообщил о покушении на своего заместителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На заместителя главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева было совершено покушение, сообщил РИА Новости сам глава ВГА. Он уточнил, что сейчас угрозы жизни его сотрудника нет.

На сотрудника нашей администрации, моего заместителя, совершено покушение. Ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. В данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает, — сказал Ганчев.

Чиновник добавил, что покушение было совершено на Александра Слисаренко. Сейчас спецслужбы устанавливают детали и обстоятельства происшествия.

Ранее ФСБ России получила доказательства причастности украинских спецслужб к покушению на экс-депутата Верховной рады Олега Царева. Координатором преступления был 46-летний житель Ялты. Он уже задержан и дал признательные показания. При обысках у мужчины было обнаружено самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими спецслужбами, фотографии Царева, а также схемы подходов к местам его пребывания. При этом розыск исполнителя покушения продолжается. Сам Царев уже пошел на поправку, он и его семья находятся под защитой.