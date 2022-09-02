На ЗАЭС заработал пятый энергоблок после аварийного отключения

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Военнослужащий РФ во время посещения станции Международным агентством по атомной энергии

На ЗАЭС заработал пятый энергоблок, который ранее отключили из-за аварийной ситуации на станции, сообщили на сайте «Энергоатома». По информации украинской компании, в данный момент на Запорожской АЭС работают два энергетических блока, обеспечивающих работу атомного объекта.

Сегодня, 2 сентября 2022 года, пятый энергоблок Запорожской АЭС... На станции работают два энергоблока, которые производят электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет, — сообщает «Энергоатом».

Представители компании напомнили, что на ЗАЭС находится делегация МАГАТЭ, которая продолжает свою работу.

Ранее глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на ЗАЭС работает один энергоблок, выдавая 60% мощности.

До этого глава администрации Энергодара, вблизи которого находится атомная станция, Александр Волга заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли три удара по городу во время визита делегации МАГАТЭ на объект. По его словам, снаряды попали в детский парк, музыкальную школу и парковую зону.