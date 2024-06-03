Визит Зеленского на Филиппины разочарует ВСУ: новости СВО на вечер 3 июня

Фото: МО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита на Филиппины не смог договориться с главой республики Фердинандом Маркосом — младшим о поставках Киеву помощи в виде денег и оружия. Вместо этого глава островного государства согласился направить на Украину группу психотерапевтов, в которых, как отметил Зеленский, страна остро нуждается.

Главные новости о том, как ВСУ атаковали территорию ДНР и Белгородской области, а в США предупредили о рисках применения западного оружия против РФ, читайте в материале NEWS.ru.

Как прошла встреча Зеленского с президентом Филиппин?

О своем первом в истории двусторонних отношений визите на Филиппины президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале утром 3 июня. Встреча лидеров двух стран ранее не анонсировалась. Украинский лидер отметил, что выразил коллеге Фердинанду Маркосу — младшему благодарность за поддержку и «четкую позицию» относительно конфликта и пообещал открыть украинское посольство в столице страны Маниле.

Зеленский добавил, что обсудил с филиппинским президентом экспорт украинской аграрной продукции, а также мирный саммит в Швейцарии. Глава государства отметил, что считает важным присутствие на нем стран Юго-Восточной Азии. В свою очередь пресс-служба администрации островного государства отметила, что Зеленский попросил Маркоса-младшего предоставить Украине психотерапевтов для оказания помощи военным. Глава Филиппин ответил согласием.

Портал GMA News сообщил, что Маркос-младший в ходе переговоров отметил, что урегулирование конфликта на Украине должно устраивать не только Киев, но и весь остальной мир. При этом глава островного государства подчеркнул, что Манила поддерживает Киев на различных международных площадках.

Военкор Александр Коц, комментируя итоги визита Зеленского на Филиппины, обратил внимание, что Зеленскому не удалось добиться своих целей в Маниле. По его словам, решение островного государства поддержать Киев отправкой на Украину группы психотерапевтов свидетельствует о том, что корень проблемы этой страны лежит в области психиатрии.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official* Владимир Зеленский и Фердинанду Маркос

Кто отказался участвовать в мирном саммите по Украине?

Саудовская Аравия отказалась принимать участие в саммите по Украине в Швейцарии из-за решения США не приезжать на него, поделился мнением в разговоре с NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. Эксперт подчеркнул, что Эр-Рияд пытается таким образом выразить недовольство американцами, так как Вашингтону пока не удалось повлиять на Израиль.

«США жмут на Израиль, чтобы он пошел на уступки, но израильское правительство пока не может решиться принять американское предложение. Там идет очень сложный процесс, поэтому Саудовская Аравия может таким образом демонстрировать недовольство американцами. Тем более когда Байден заявил, что у него дела в Калифорнии, решили, что ехать не стоит», — пояснил политолог.

Саудовская Аравия 2 июня заявила об отказе от участия в конференции по Украине. Зеленский планировал посетить Эр-Рияд и заручиться поддержкой принца Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда, но после озвученного решения отложил свой визит в королевство на неопределенный срок.

Также от участия в саммите отказался Китай. После этого Зеленский назвал позицию Пекина стратегической ошибкой и обвинил его в попытках сорвать конференцию. При этом участие президента США Джо Байдена также остается под вопросом: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 29 мая отметила, что Вашингтон будет присутствовать на переговорах, но промолчала о визите американского лидера.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official* Владимир Зеленский

Какая обстановка складывается в зоне СВО?

Минобороны России сообщило, что подразделения ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в 118 районах в зоне СВО. Средства ПВО за сутки уничтожили 67 беспилотников, а также сбили противокорабельную ракету «Нептун», четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, ракету из ЗРК Patriot и 19 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».

Также в военном ведомстве рассказали, что военнослужащие Костромского гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ России взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ у Часова Яра. На Донецком направлении подразделения при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение на линии соприкосновения.

Тем временем губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о попытке ВСУ высадиться на левый берег Днепра. По его словам, российская армия уничтожила основную часть десант на подходах и на берегу массированным огнем, остальных сбросили в реку. Официального подтверждения этой информации от Минобороны нет.

Кроме того, управление ФСБ России по ДНР за прошедшую неделю обнаружило и перехватило свыше 180 украинских беспилотников в небе над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой, сообщила пресс-служба штаба обороны ДНР. Дроны были подавлены благодаря слаженной работе системы радиоэлектронной борьбы «Купол» и взрывотехников УФСБ.

Фото: МО Украины

Что известно о потерях в ВСУ?

Минобороны России сообщило, что противник за сутки потерял до 1745 человек личного состава и десятки единиц военной техники на Харьковском, Донецком и Запорожском направлениях. Всего российская армия отразила не менее 12 контратак. Также в зоне СВО было уничтожено два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Как отметили в военном ведомстве, только в ходе боев в районах населенных пунктов Новый и Константиновка ДНР ВСУ потеряли до 310 военнослужащих. Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 67-й бригады теробороны. Таким образом ВС РФ улучшили положение по переднему краю.

Кроме того, Telegram-канал «Военный осведомитель» выяснил, что более 200 украинских военных погибли или получили ранения при ракетном ударе по базе ВСУ в Змиеве. По данным канала, удары были нанесены российскими комплексами «Искандер-М». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В свою очередь подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко подсчитал, что ВСУ в мае потеряли порядка 23,5 тысячи солдат и наемников на рубежах Луганской Народной Республики. По его оценкам, это на 6,3 тысячи человек больше, чем в апреле. Он также отметил, что за указанный период российская армия отразила 153 атаки противника на данном участке фронта. Подтверждения этой информации от Минобороны также нет.

Фото: МО Украины

Что говорят о планах ВСУ в подполье?

Подпольщики рассказали РИА Новости, что украинские власти готовят в Херсоне провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей. По их словам, в город приехала группа из 13 режиссеров и военных корреспондентов. Все они прошли подготовку в области информационно-психологического воздействия под руководством британских и американских специалистов. По сценарию, мирные жители якобы погибли в результате ударов российской армии.

«При ракетных ударах Вооруженных сил России по местам временной дислокации подразделений украинской армии спланирована инсценировка поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города с дальнейшим обвинением России в гибели мирных жителей», — сказал собеседник агентства.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru отметил, что Россия может помешать планам ВСУ, выступив на дипломатических и информационных площадках. Политолог выразил мнение, что подобные провокации чудовищны, но Киев не гнушается использовать любые методы.

Что известно о ситуации на объектах энергетики в зоне СВО?

Днепровская гидроэлектростанция находится в очень затруднительном положении, заявил в эфире украинского телевидения глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. По его словам, крупнейшая ГЭС в стране получила серьезные повреждения.

Он отметил, что восстановлению нормальной работоспособности станции мешают «серьезные препятствия». Накануне администрация подконтрольной Киеву части Запорожской области сообщала о том, что состояние Днепрогэса оценивается как критическое.

В свою очередь директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе выступления на Совете управляющих МАГАТЭ назвал ситуацию на Запорожской АЭС нестабильной. Он отметил, что на объекте частично или полностью нарушены все семь столпов ядерной защиты.

Фото: kremlin.ru/Рамиль Ситдиков/РИА «Новости» Рафаэль Гросси

Что на Украине говорят о сбежавших гражданах?

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в эфире телеканала «Общественное» заявила, что украинцы, проживающие за границей и не вставшие на воинский учет, могут сдать свои паспорта. На вопрос о том, готова ли Украина потерять порядка 11 млн граждан, она ответила, что эти люди «сделали свой выбор».

«Пусть сдает украинский паспорт, берет другой», — заявила Безуглая.

Военкор Андрей Руденко, в свою очередь, напомнил, что гражданам Украины, проводящим митинги в западных странах в поддержку Украины, могут выписать «билет в один конец». По его словам, после принятия на Западе решения об отправке назад на родину мужчин-украинцев последних будут отправлять на фронт прямо из аэропортов.

На Украине ранее вступил в силу новый закон о мобилизации. Все военнообязанные граждане должны обновить данные о себе в военкомате в течение 60 дней. Повестки разрешено вручать через мобильное приложение. При этом она считается подписанной, если призывник не увидел документ.

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