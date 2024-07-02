На юго-востоке Украины сообщили о повреждении промышленного объекта В Днепропетровской области промышленное предприятие получило повреждения

Фото: МЧС Украины

Промышленное предприятие и линия электропередачи получили повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. По его словам, объекты подверглись обстрелу. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Повреждены промышленное предприятие, линия электропередач, — написал он.

Лысак добавил, что также пострадал и агросектор. По его словам, в области загорелось поле с пшеницей, пожар потушили спасатели.

Ранее сообщалось, что объект критической инфраструктуры получил повреждения в городе Запорожье, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины. О каком именно объекте шла речь, не уточнялось.

До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал о нескольких взрывах на территории Запорожья. По данным Министерства цифровой трансформации Украины, в занимаемых Киевом районах Запорожской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, серия взрывов раздалась в Харькове. На территории региона также звучат сирены воздушной тревоги. Еще несколько взрывов прогремело в подконтрольной Киеву части Херсона.

Тем временем в Днепре произошло обрушение части девятиэтажного дома после взрыва. Как утверждает глава областной военной администрации Сергей Лысак, в результате погиб один человек, еще 12 были травмированы.