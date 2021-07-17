На юго-востоке Баварии объявили режим ЧС

Фото: Klaus W. Schmidt/imago-images.de/Global Look Press
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Режим чрезвычайной ситуации объявлен в административном округе Верхняя Бавария из-за наводнения и оползней, вызванных ливнями. Об этом сообщает DPA.
Сейчас много оползней, пожарная команда перегружена, сказал поздно вечером в субботу представитель единого центра управления в Траунштайне, — рассказало агентство.
Сильно пострадали общины Берхтесгаден и Бишофсвизен. Некоторые дома от последствий оползней очистили жители, которых власти призывают уйти из подвалов и избегать затопленных улиц.
Ранее стало известно, что число жертв сильного наводнения на западе Германии опять увеличилось. По последним данным, погиб 141 человек. В округе Арвайлер, который относится к федеральной земле Рейнланд-Пфальц, число жертв достигло 98 человек. Пострадали 670 человек. В земле Северный Рейн — Вестфалия погибли не менее 43 человек.