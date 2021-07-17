На юго-востоке Баварии объявили режим ЧС

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Музыка в ресторанах и барах попала под полный запрет на греческом острове Миконос, который ежегодно принимает более одного миллиона иностранных туристов. Такое распоряжение из-за роста заболеваемости коронавирусом выпустило Министерство гражданской защиты Греции, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что также теперь ограничены передвижения по острову ночью. До утра находиться на улицах разрешено лишь тем, кто собирается на работу или возвращается с работы, а также людям, которым...