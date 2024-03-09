На юге Украины зафиксировали вспышку скарлатины В Одесской области зафиксировали вспышку скарлатины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Количество случаев заболевания скарлатиной существенно возросло в Одесской области на юге Украины. Как сообщил региональный центр контроля и профилактики болезней в Facebook (деятельность в РФ запрещена), уже зафиксирован 61 случай и один летальный исход.

В центре контроля и профилактики объяснили рост числа заболевших «очередным цикличным подъемом». Уточняется, что последний такой подъем фиксировали в 2014 году, тогда заболели 355 человек.

Скарлатина — заболевание с большой историей, которое может представлять опасность для здоровья детей. Оно способно поражать сердце, почки, суставы, а также головной мозг. При этом лечится это заболевание простыми антибиотиками, которые назначают врачи.

Ранее портал ALTAPRESS сообщил, что першение в горле, осиплость и «лающий» кашель, как правило, указывают на то, что воспаление началось в гортани. Такой вид кашля особенно опасен для детей до трех лет, поэтому при первых симптомах необходимо вызывать врача. Для облегчения состояния можно сделать сухой компресс и теплые ингаляции.

Терапевт Анастасия Агаева также предупредила, что люди с ослабленным иммунитетом могут заразиться туберкулезом. При этом инфицирование далеко не всегда приводит к активной форме заболевания, оно может протекать латентно без каких-либо симптомов.