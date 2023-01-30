На юге Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юге Украины объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствует информация онлайн-карты Минцифры государства. По имеющимся данным, сигналы звучат на территории четырех регионов страны. Это Одесская, Николаевская, Кировоградская области, а также подконтрольная Киеву часть Херсонской области.

Сначала сигнал прозвучал в Херсонской области. Воздушную тревогу на территории остальных указанных регионов объявили уже спустя несколько минут.

В ночь на 30 января воздушную тревогу объявили в шести областях Украины. Карта Минцифры показывала, что сигналы звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и ДНР.

В свою очередь издание Klymenko Time сообщало о взрывах в Харькове.

Российские войска наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Они начались через два дня после взрыва на Крымском мосту. Москва считает произошедшее терактом, который был организован спецслужбами Украины.