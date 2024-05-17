На выезде с Украины образовались многокилометровые заторы «Общественное»: на границе Украины во Львовской области возникли заторы из машин

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Заторы из сотен легковых автомобилей возникли на польско-украинской границе во Львовской области, информирует телеканал «Общественное». По имеющимся данным, в пробках стоят около 760 транспортных средств.

Сейчас в очередях на границе с Польшей во Львовской области остановилось 760 легковых транспортных средств, — уточнили журналисты.

В заторах на основных КПП также стоят автобусы, добавили представители СМИ. Официальных причин задержек озвучено не было.

Ранее блогер Юрий Подоляка сообщил, что жители Харькова массово уезжают из города после заявлений местных властей о разрушенной инфраструктуре. На выезде из города образовалась масштабная пробка из автомобилей, которые пытались покинуть населенный пункт.

До этого представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко предупредил, что примерно 3,2 тысячи грузовиков встали в очередях на границе Украины с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией. По его словам, проезду фур мешали польские фермеры, которые блокировали пункты пропуска «Ягодин», «Угринов» и «Равва-Русская».

Кроме того, пограничная полиция Молдавии задержала на границе группу из шести граждан Украины, уклоняющихся от мобилизации. Украинцы рассказали, что каждый из них заплатил организаторам незаконного перехода границы по $4 тысячи.