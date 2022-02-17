На встрече по Украине в ЕС не будут обсуждать новые санкции против России

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Военные Донецкой народной республики открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков, сообщила Народная милиция в своём Telegram-канале. Информации о пострадавших и разрушенных объектах инфраструктуры пока не поступало.

По словам официального представителя НМ ДНР старшего лейтенанта Олега Никитина, обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась, противник предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий. С целью защиты гражданского населения...