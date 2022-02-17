На встрече по Украине в ЕС не будут обсуждать новые санкции против России
Reuters: ЕС не будет обсуждать новые санкции против России на встрече по Украине
Сергей Князев
Сергей Князев
13:26, 17 февраля 2022
Фото: Stefan Puchner/dpa/Global Look Press
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Лидеры ЕС на краткой встрече по Украине в Брюсселе не будут обсуждать санкции против России из-за имеющихся разногласий. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в институтах ЕС. Также сообщается, что информация об обстрелах в Донбассе не рассматривается как повод для дискуссии о новых ограничениях против России.
Мы пока не возобновляем обсуждение этого вопроса. Мы внимательно следим за обстрелами в Донбассе и понимаем, что это может быть проверкой или предлогом, — пишет агентство.
Встреча глав государств ЕС, посвящённая ситуации на Украине, пройдёт перед открытием двухдневного саммита ЕС — Африканский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проинформируют европейских коллег об итогах переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Сегодня министр финансов США Джанет Йеллен заявила в ходе интервью, что в случае введения западными странами новых санкций против России глобальные последствия будут неизбежны. Несколько дней назад со стороны ЕС о санкциях в очередной раз предупредил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, эффект ограничений, потенциально налагаемых на российскую экономику, может стать крайне неприятным.