На всей территории Украины вновь звучат сирены воздушной тревоги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины второй раз за день, следует из данных онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации. Киев стал первым городом, где включились сирены. Так, сигнал тревоги в столице Украины прозвучал в 19:33 по московскому времени.

Уже через минуту воздушная тревогу была объявлена в Черкасской, Днепропетровской, Киевской и Полтавской областях. Еще через минуту к списку присоединились все остальные украинские регионы.

Ранее глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил, что на магистральном газопроводе в Лубенском районе региона произошел взрыв. По предварительной версии, причиной стала разгерметизация объекта. Взрыв прогремел на газопроводе в момент действия в регионе воздушной тревоги.

Также сообщалось о взрыве в Одесской области. По данным украинского телеканала ТСН, он раздался в городе Рени. По предварительной информации, речь идет о работе систем противовоздушной обороны. Местная администрация соответствующие данные не комментировала.

Днем ранее серия из пяти взрывов прогремела в Одессе. Чуть позднее аналогичные происшествия случились в Кривом роге. По данным украинского издания «Зеркало недели», один из взрывов спровоцировал пожар.