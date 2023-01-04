На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Утром воздушная тревога объявлялась в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожья.

31 декабря в Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Житомирской и Николаевской областях Украины прогремели взрывы. Там сработали системы ПВО. В Одессе и Николаеве были введены временные отключения электроэнергии из-за угрозы ракетного удара.

1 января глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что повреждения энергетической инфраструктуры на Украине достигли беспрецедентного уровня. Он подчеркнул, что к настоящему моменту большинство объектов либо уничтожены в результате обстрелов, либо повреждены. По словам Кудрицкого, на восстановление энергосистемы уйдут месяцы, если не годы. 2 января экономист и бывший советник президента Украины Олег Соскин обвинил администрацию главы государства в том, что власти скрывают от населения реальный масштаб урона хозяйственному комплексу от ракетных ударов.