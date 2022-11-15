На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Николаев, Украина

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, передает РИА Новости. По сообщениям местных СМИ, в Запорожье слышны взрывы.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, — указано в сообщении.

12 и 13 ноября воздушная тревога была объявлена в столице и ряде центральных и восточных областей Украины. Карта Минцифры свидетельствовала о том, что сирены звучали в также контролируемых Киевом частях Донбасса и Запорожской области.

Вечером 11 ноября воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Удары начались через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины.