Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, передает РИА Новости. По сообщениям местных СМИ, в Запорожье слышны взрывы.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, — указано в сообщении.
12 и 13 ноября воздушная тревога была объявлена в столице и ряде центральных и восточных областей Украины. Карта Минцифры свидетельствовала о том, что сирены звучали в также контролируемых Киевом частях Донбасса и Запорожской области.
Вечером 11 ноября воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Удары начались через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины.