На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты тревог украинского Минцифры. По данным портала «Украина.ру», взрывы уже прогремели в Николаевской и Одесской областях. Глава Одесской облгосадминистрации Виталий Ким в Telegram сообщил о работе ПВО в регионе. Он призвал местных жителей перейти в укрытия.

ПВО открыла счет. Верим в ВСУ. Находимся в укрытиях, — написал Ким.

Как сообщает Telegram-канал «Труха Николаев», над Николаевской областью пролетело шесть ракет. Одна из них была сбита над Очаковом.

По данным Telegram-канала «Вінниця 24/7», на территории Винницкой области также работают системы противовоздушной обороны.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович написал в Telegram, что на протяжении дня прогнозируется «масштабный налет». Он призвал местных жителей не выкладывать кадры работы ПВО и результаты попаданий.

Ранее утром украинские власти и СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области. По словам главы Киевской облгосадминистрации Алексея Кулебы, в регионе загорелся один из объектов критической инфраструктуры. При этом он не уточнил, где именно произошел пожар. Как заявил замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, причиной взрывов в Киевской области стала не угроза с воздуха и не срабатывание систем ПВО.

Позднее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в Киеве наблюдается ракетная атака на объекты критической инфраструктуры. Мэр города Виталий Кличко отметил, что взрывы были зафиксированы в Днепровском районе города. Также звуки взрывов слышны в районах Позняки и Оболонь.

Также глава Харьковской ОГА Олег Синегубов написал, что на территории региона прогремели взрывы. Эту информацию подтвердил также мэр Харькова Игорь Терехов, он сообщил о двух прилетах ракет С-300 в район объектов критической инфраструктуры. Как утверждают местные жители, в нескольких районах Харькова пропало электричество. Пресс-служба Харьковского метрополитена уведомила о временной приостановке движения поездов.