На всей территории Украины объявили воздушную тревогу Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские СМИ сообщают, что воздушная тревога объявлена на всей территории страны. Ранее ее объявили в Киеве, передает УНИАН.

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие! — говорится в сообщении властей города.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят киевские власти и спецслужбы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране за последнюю неделю в результате обстрелов разрушена треть электростанций. По его словам, это привело к массовым перебоям с электроэнергией.

Утром 24 октября мэры Луцка и Ковеля Волынской области сообщили об обстрелах городов. Также о взрывах рассказали власти Львовской области. Мэр Ковеля Игорь Чайка отметил, что в городе работают системы противовоздушной обороны. О том, были ли прилеты снарядов в город, он не сказал. Несмотря на это, Чайка призвал местных жителей спрятаться в укрытиях, запастись водой и зарядить все необходимые электронные устройства.