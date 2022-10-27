На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации страны. Утром 27 октября сирены тревоги сработали в Киевской и Полтавской областях. Сообщения об объявлении воздушной тревоги начали поступать с 09.47 (совпадает с московским временем).

Руководитель ОГА Черниговской области Вячеслав Чаус предупредил об опасности и попросил местных жителей найти себе укрытия.

Воздушная тревога в Черниговской области! Направляйтесь в укрытие, — написал Чаус в своем Telegram-канале.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Киевской, Черниговской, Харьковской и других областях Украины объявили воздушную тревогу. Издание «Страна.ua» опубликовало карту, на которой красным цветом выделена большая часть территории страны.

ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября. После этого президент страны Владимир Зеленский сообщил, что на Украине за неделю в результате обстрелов разрушена треть электростанций. По словам политика, удары привели к массовым перебоям с электроэнергией.