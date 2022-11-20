По всей Украине объявили воздушную тревогу

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На Украине объявили воздушную тревогу, сообщает Telegram-канал «Страна.ua». По данным издания, сирены прозвучали в связи со взлетом носителя сверхзвуковых ракет «Кинжал» истребителя МиГ-31К в Белоруссии. Как указывают украинские СМИ, стоящие на вооружении Киева средства ПВО не могут перехватить «Кинжалы».

Таким образом, воздушную тревогу объявили в Киевской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Сумской и других областях Украины, а также в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, находящихся под контролем ВСУ.

15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО. До этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что по территории страны в этот день было нанесено 85 ракетных ударов. В свою очередь представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что по Украине было выпущено около 100 ракет разной степени дальности. Позднее глава Минэнерго страны Герман Галущенко подчеркнул, что по энергетической инфраструктуре Украины 15 ноября был нанесен самый массированный удар с начала спецоперации России.