На всей территории Украины объявили воздушную тревогу «Страна.ua»: на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, передает Telegram-канал «Страна.ua». По данным издания, звуки сирены слышны в Киеве и области, а также в Одесской, Черкасской, Ровенской, Полтавской и Сумской областях. Официально о воздушной тревоге предупредили власти Одесской, Черкасской, Ровенской, Полтавской, Сумской областях и Киеве.

Воздушная тревога уже по всей стране, — говорится в публикации.

Также издание сообщает, что в центральных и западных областях Украины работают системы противовоздушной обороны. Воздушная тревога на Украине объявляется на протяжении четырех дней подряд.

Ранее украинский телеканал «Прямой» сообщал о взрывах в Запорожье. В городе была объявлена воздушная тревога. Член главного совета Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале подтвердил, что на окраинах города, подконтрольного Киеву, слышны взрывы.

Также 13 октября в администрации Киева сообщали, что в столице Украины и Киевской области была объявлена воздушная тревога.